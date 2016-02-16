Para incentivar filhos, homem de 71 anos se forma em direito e passa na OAB

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Aos 71 anos e dois anos depois de concluir a faculdade de direito, o corretor de imóveis Gomercindo Portella de Andrade foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comemora o título de advogado ao mesmo tempo em que se prepara para montar um escritório e trabalhar com direito trabalhista, área na qual está concluindo uma pós graduação.

Gomercindo disse ao Portal Correio do Estado que sempre se interessou pelo direito, porém, pai de oito filhos, precisava trabalhar para sustentar a família a não sobrava tempo e dinheiro para ingressar no curso superior.

Os filhos cresceram e apenas um se formou na faculdade. Os demais, segundo Gomercindo, não tiveram interesse quando eram jovens e depois passaram a usar a idade como “desculpa”. Como forma de incentivar os filhos e também por realização pessoal, o advogado decidiu entrar para a faculdade.

“Meus filhos, que estavam com idades entre 30 e 40 anos, falavam que estavam velhos para estudar e eu decidi voltar aos estudos para dar o exemplo, para mostrar que estão errados”, disse.

Decidido, aos 65 anos, ele fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conseguiu uma vaga na Faculdade Mato Grosso do Sul (Facsul) e ingressou no curso. Quando estava no quinto semestre, Gomercindo precisou interromper os estudos devido a questões financeiras.

“Sempre fiquei pensando: 'poxa, fiz cinco semestres, como vou perder todo esse tempo?' e decidi voltar”, conta.

O corretor de imóveis procurou, então, o Financiamento Estudantil (Fies) e voltou aos estudos em 2012, dessa vez na Universidade Unaes Anhanguera. O curso foi concluído no fim de 2014. No ano seguinte, Gomercindo já iniciou a pós-graduação em direito trabalhista, com previsão de conclusão para setembro deste ano.

OAB

Logo depois de terminar a faculdade, Gomercindo iniciou os estudos para o exame da Ordem. Nas duas primeiras tentativas, ele não foi aprovado.

“Em uma das vezes eu fui traído pelo tempo e não tive tempo de concluir. A gente que é idoso é um pouco lento. São quatro perguntas dissertativas, eu estava terminando a segunda e a moça [fiscal] me tomou a prova da mão. Fiquei chateado, mas eu errei”, contou.

Depois do episódio, Gomercindo se dedicou ainda mais aos estudos para fazer novamente a prova. "Quando terminei a última prova entreguei para a fiscal e disse que nunca mais voltava porque dessa vez tinha passado, e realmente passei", disse.

O resultado saiu na última sexta-feira (12) e o advogado não esconde a emoção pela conquista. "Estou muito feliz, era um sonho meu e essa era minha meta", disse, acrescentando que agora pretende trabalhar e continuar os estudos. "Não estudo só para passar, estudo para aprender", contou.

EXEMPLO

Quando iniciou os estudos, Gomercindo buscava realização pessoal e também servir de exemplo para os filhos, porém, a trajetória e as conquistas serviram de referência também para outras pessoas, que se inspiraram no advogado e decidiram voltar aos estudos.

Casado há 11 anos com Celina Mendes, 42 anos, Gomercindo conta que quando se conheceram a esposa tinha o ensino fundamental incompleto, mas que como uma forma de dar apoio para o marido, voltou a estudar junto com ele e hoje está no segundo ano da faculdade de pedagogia.

Os filhos também sentem orgulho do pai e o tratam como herói, segundo o advogado. Além disso, um amigo de Gomercindo, um mestre de obras de 49 anos, também decidiu seguir o exemplo e se prepara para ingressar no curso de engenharia.

Os próximos passos de Gomercindo agora são continuar estudando, trabalhar em sua área e motivar mais pessoas, mostrando que nunca é tarde para correr atrás dos sonhos.