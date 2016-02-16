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Um caminhoneiro de 33 anos - não teve o nome divulgado - foi preso após ser flagrado com 71 tijolos de pasta base de cocaína pela rodovia Castello Branco (SP-280), na manhã de segunda-feira (15), em Avaré (SP). A droga estava num caminhão com placas de Dourados (MS), escondida em um fundo falso em uma roda traseira suspensa do veículo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a apreensão ocorreu durante patrulhamento no quilômetro 258 da via. Os policiais pediram para que o caminhoneiro parasse, pois suspeitaram ao ver a carreta tampada com uma lona, mas com o eixo levantado.

Ainda segundo a polícia, a carreta seguia com destino para Sorocaba (SP). O total do peso da droga ainda não foi contabilizado. O suspeito foi à delegacia para prestar depoimento e ficou à disposição da Justiça.



