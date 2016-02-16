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A polícia da África do Sul libertou 18 crianças retidas na sede da Igreja da Família Mancoba, uma seita que se declara contra todo o tipo de civilização e proíbe os seguidores de estudar ou trabalhar, informaram meios de comunicação da região.

As autoridades entraram à força no recinto, localizado em Nyanga, na província sul-africana de Cabo Oriental, depois do fracasso de duas horas de negociações com os líderes da seita.

"As crianças viviam na igreja. Não iam à escola e algumas não tinham certidões de nascimento. Acreditamos que elas não podiam sair", declarou o porta-voz da polícia de Cabo Oriental, Mzukisi Fatyela.

Após meses de investigação, a polícia obteve um mandado judicial para retirar as crianças, com idades entre 3 e 13 anos. Elas tinham sido escondidas num compartimento do recinto. A polícia não informou sobre detenção entre os membros da seita, em cujas instalações vivem mais de 200 adultos.