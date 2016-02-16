Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Prorrogadas inscrições para o Programa de Exposições Temporárias do Museu de Arte Contemporânea (Marco), edição 2016. As inscrições estavam abertas desde 23 de dezembro e agora seguem até o dia 29 deste mês.

Os portfólios deverão ser enviados para avaliação da Comissão Curatorial do Museu. As propostas poderão ser inscritas individualmente ou por grupos de artistas.

O regulamento de seleção, disponível na sede do museu, no site da Fundação de Cultura de MS: www.fundacaodecultura.ms.gov.br pela impressão da ficha de inscrição e no Diário Oficial do Estado de MS: www.imprensaoficial.ms.gov.br publicado nesta terça-feira (16), na página 7 do Diário Oficial.

Os portfólios com a ficha de inscrição poderão ser enviadas pelos Correios ou entregue no Marco de terça a sexta-feira, das 07h30min às 17h30min, até o dia 29 de fevereiro.

O Marco dispõe de quatro salas para exposições temporárias e objetiva a divulgação do artista contemporâneo e o reconhecimento do artista consagrado, e uma sala com exposição de longa duração do seu acervo.