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As polícias civis de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso prenderam quadrilha acusada de roubar a residência de um juiz, na cidade de Paranaíba (MS). As prisões ocorreram no último domingo (14), em Campo Novo do Parecis (MT).

Segundo informações da polícia do Mato Grosso, Pedro Ernesto Dias Portilho, Cláudio Cristian Santana e o adolescente G.F.A., 17 anos, são acusados de roubar a casa do magistrado no dia 10 de fevereiro.

Pedro estava foragido desde 14 de agosto de 2015, do presídio da Mata Grande, em Rondonópolis (MT), depois de ser condenado a mais de 50 anos pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e tentativa de latrocínio na Justiça do Mato Grosso, além de outras condenações em Mato Grosso do Sul.

Após o roubo na casa do juiz, Pedro, Cláudio e o menor passaram a ser monitorados por investigadores de MS e foram encontrados na cidade de Campo Novo do Parecis, onde os policiais pediram apoio de agentes locais.

O trio foi abordado quando estava no interior de uma caminhonete S10, que pertence ao Cláudio e foi usada na fuga. No momento da prisão, Pedro usava um relógio que havia sido roubado do magistrado.