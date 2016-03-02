Caminhada pede o fim da violência contra a mulher em Campo Grande

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Ação intitulada como ''Caminhada da Paz'' acontece na próxima semana em Campo Grande para chamar atenção e pedir o fim da violência contra a mulher. A caminhada será na segunda-feira (7), um dia antes da data em que é celebrado o ''Dia Internacional da Mulher''.

A concentração será em frente ao Fórum de Campo Grande, na rua da Paz, 14, e a saída ocorrerá às 16 horas. O grupo seguirá pela Rua Dom Aquino até a rua 13 de Maio, e segue até a Praça Ary Coelho. É importante que os participantes cheguem com antecedência, às 15h30, para retirar a camiseta do evento e conhecer o itinerário da caminhada.

A ação é aberta ao público e promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Polícia Civil e outras instituições.

ESTATÍSTICAS

Segundo o TJ, dados do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) mostram que, de 2008 a 2015, o número de ações penais ajuizadas na Comarca de Campo Grande, relativas à Lei Maria da Penha, aumentaram 217%.

A estatística revela ainda, que, quase a metade, ou seja, 48% das denúncias feitas pelo MP, na seara penal, são das quatro Promotorias de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital. As outras 18 Promotorias, com atribuição exclusivamente criminal, tiveram 3.686 denúncias, representando (52%).

No ano de 2015, foram 3.365 ações penais ajuizadas. O número de casos apenas caiu, em relação ao ano anterior, em 2009 e 2013. Nos demais anos, os casos só aumentaram.

HISTÓRIA

O ''Dia Internacional da Mulher'', celebrado aos dias 8 de março, surgiu nos primeiros anos do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho, bem como pelo direito de voto, segundo registro do Wikipédia.