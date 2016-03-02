Caminhão cai em ribanceira e motorista de 68 anos morre depois de arremessado

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Albino Francisco de Souza, 68 anos, morreu em acidente, depois de cair em barranco e ser arremessado do caminhão que dirigia, no fim da tarde de ontem (1), em estrada vicinal de área rural da cidade de Aral Moreira.

De acordo com registro do Boletim de Ocorrência, policiais receberam informação sobre o acidente por meio de moradores que passaram pelo local e viram a vítima de bruços, fora do caminhão.

Não havia marcas de frenagem e a dinâmica do acidente não foi esclarecida. No local, havia várias pessoas, mas nenhum viu a queda do caminhão.

Ainda conforme o registro, o ponto onde a morte ocorreu é de difícil acesso e a chuva do momento impossibilitou a chegada de peritos civis. Segundo consta em ocorrência, a estrada tinha muita lama e a chuva teria ''apagado'' vestígios. O corpo da vítima foi recolhido por funerária horas depois do comunicado à polícia, já durante a noite. O local foi, somente, fotografado por policiais.

Um homem se apresentou como dono do caminhão e disse que Albino era seu funcionário e atuava com escoamento de safra de soja em uma fazenda na região. No veículo, não foram encontrados vestígios, nem embalagem de bebida alcoólica, segundo a polícia.