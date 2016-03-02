Celulares são encontrados em ventilador levado para detento

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Durante revista de pertences levados por visitantes a detentos do Estabelecimento Penal de Paranaíba, no último domingo (28), agentes penitenciárias encontraram dois celulares e um carregador escondidos em um ventilador. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (1º).

Os celulares eram levados por Thayanara Laurislene dos Santos Barbosa, de 18 anos, convivente do interno Carlos Magno Souza Ramos.

No momento da apreensão, a jovem relatou não ter conhecimento da existência dos aparelhos celulares no interior do ventilador, e informou que o ventilador havia sido repassado por outra visitante, para ser entregue a outro custodiado.

De acordo com a direção do presídio, foram tomadas às providencias em relação à visitante.

Os internos envolvidos no caso foram isolados preventivamente em cela disciplinar.