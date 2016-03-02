Coleta de lixo é suspensa depois de bloqueio de rodovia por catadores

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A coleta de lixo em Campo Grande ficou comprometida na tarde desta quarta-feira (2) depois da manifestação feita por catadores no trecho da BR-262 em frente ao lixão. Isto porque os trabalhadores, que protestam contra o fechamento do aterro, bloquearam a rodovia, impedindo que os caminhões descarregassem os resíduos.

Em nota, a CG Solurb, concessionária responsável pela gestão do lixo na Capital informou que a coleta foi suspensa no período vespertino e também não será realizada durante a noite.

"A persistir o bloqueio, pelo fato de a coleta ocorrer nos bairros três vezes por semana (segunda, quarta e sexta e na terça, quinta e sábado), apenas na próxima sexta-feira serão retomados os serviços que deveriam ocorrer na tarde de hoje, e assim consecutivamente, caso os caminhões da CG Solurb continuem parados por conta do bloqueio".

A concessionária informou ainda que "a cada dia que o município ficar sem coleta de lixo, 800 toneladas de lixo em média, deixam de ser coletadas".

O BLOQUEIO

Depois de ficar bloqueada por cerca de 5h, trecho da BR-262 em frente ao lixão de Campo Grande foi liberado. Aproximadamente 80 catadores de material reciclável protestaram contra o fechamento do aterro.

Na segunda-feira, prefeitura pediu à Justiça prazo de 30 dias para fechamento do local, no entanto, o juiz Marcelo Ivo pediu opinião do Ministério Público, na terça-feira, e ainda não emitiu decisão.

