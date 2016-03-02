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Curso de extensão “O Novo Direito Eleitoral Brasileiro e as eleições 2016” será realizado nesta sexta-feira (04) e sábado (05), no auditório da Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) em Campo Grande.

O curso tem como objetivo melhorar o entendimento sobre as regras do direito eleitoral, com aulas ministradas por professores renomados na área do direito eleitoral e de acordo com a reforma eleitoral de 2015 (Lei 13.165/2015).

O conteúdo abrange assuntos atuais como: crimes eleitorais; inelegibilidades constitucionais, infraconstitucionais ou legais; competência e funções da justiça eleitoral; sistemas eleitorais; convenções partidárias, pedido de registro de candidaturas e ação de impugnação ao registro de candidaturas; pesquisas eleitorais; propaganda política; abuso de autoridade, do poder político ou econômico; arrecadação de recursos para campanhas eleitorais e prestações de contas; e ação de investigação judicial eleitoral.

QUEM PODE PARTICIPAR

Podem participar advogados, juízes de Direito, promotores de Justiça, servidores da administração pública, assessores parlamentares, acadêmicos de Direito e candidatos a concursos públicos. As aulas são presenciais e o participante receberá certificado com 20 horas/aula.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site da Escola de Direito Processual Civil. Para mais informações o interessado pode entrar em contato pelo telefone (67) 3321 0321.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Dia 04/03/2016 (Sexta-feira)

9h – 9h20: ABERTURA

9h20 – 10h40: Alexandre Ávalo Santana

O direito eleitoral e a constituição e inelegibilidades constitucionais

10h40 – 12h: Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira

Inelegibilidades infraconstitucionais ou legais

Intervalo almoço 12h-14h

14h – 15h20: Luiz Henrique Volpe Camargo

Convenções partidárias, pedido de registro de candidaturas e ação de impugnação ao registro de candidaturas

15h20 – 16h40: José de Andrade Neto - Propaganda política

Intervalo 10min

16h50 – 18h10: Olivar Augusto Roberti Coneglian

Abuso de autoridade, poder político ou econômico, condutas vedadas a agentes públicos e captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais

Dia 05/03/2016 (Sábado)

9h – 10h20: Ary Raghiant Neto

Arrecadação de recursos para campanhas eleitorais e prestação de contas

10h20 – 11h40: Luís Cláudio Alves Pereira

Representações eleitorais, pedidos de resposta, recursos e ações autônomas de impugnação em matéria eleitoral

Intervalo/almoço 11h40 – 14h

14h – 15h20: Bóris Luiz Cardoso de Souza

Implicações previdenciárias e trabalhistas das contratações de pessoal para as eleições

15h20 – 16h40: Antenor Ferreira de Rezende Neto

Crimes eleitorais

Intervalo 10min

16h50 – 18h10: Anderson Chadid Warpechowski

Processo penal eleitoral