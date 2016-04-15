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Mulher, de 31 anos, promoveu quebra-quebra no Hospital Municipal de Itaporã, por volta da 1h30min desta sexta-feira (15). Segundo declaração de testemunha, ela estava embriagada e revoltada com a internação de um parente.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, o vigia da unidade de saúde acionou policiais militares depois de a mulher ter chegado transtornada, ofendido funcionários e quebrado o vidro de uma porta com murro. A testemunha relatou que a mulher estava agressiva por causa da internação de um parente, mas não descreveu se houve desentendimento entre ela e funcionários.

A mulher se recusou a acompanhar os policiais até a delegacia, inclusive, arranhou um deles no rosto. Por isso, foi necessário uso de força física para contê-la e ela foi encaminhada à delegacia. Deve responder pelo crime de dano ao patrimônio público, lesão corporal e resistência.