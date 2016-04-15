Semana encerra com ofertas de trabalho em bairros da Capital

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A semana termina com ofertas de trabalho em dois bairros de Campo Grande. Equipes da Fundação Social do Trabalho (Funsat) atendem, nesta sexta-feira (15), na Moreninha II e Indubrasil.

Entre as 8h e 11h30min, o atendimento será no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Moreninha II, que fica na Rua Pariris, 330.

À tarde, o atendimento será no Cras do Indubrasil, na Rua Galo Campina,134, das 13h30min às 17h.

Nos endereços são feitas emissões de carteiras profissionais, cadastros e encaminhamentos para vagas de emprego, além de orientações sobre o seguro-desemprego.

DOCUMENTOS

Para serviços de intermediação de empregos são necessários: carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência (água, luz ou telefone).

Para fazer a emissão da carteira de trabalho deve ser apresentado o RG, certidão de nascimento ou casamento ou reservista; comprovante de residência (água, luz ou telefone); CPF e uma foto 3X4. Nos locais, também são feitas orientação sobre o seguro desemprego.