Sexta-feira começa e deve terminar chuvosa em Campo Grande

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Sexta-feira (15) começou chuvosa e há possibilidade de chuva para todo o dia, em Campo Grande, conforme a estação meteorológica Climatempo.

Ainda pela manhã o sol deve aparecer acompanhado de aumento de nuvens e estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. Na madrugada termômetros marcaram temperatura mínima de 21ºC e máxima deve ser de 33ºC.

No interior do Estado, em Dourados, Corumbá e Três Lagoas, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) prevê céu com muitas nuvens com curtos períodos de sol com pequena chance (inferior a 30%) de chuva à tarde. Em Três Lagoas, o sol predomina na maior parte do dia. Calor deve ser de 36ºC.