Três pessoas morrem em colisão frontal entre carro e caminhão em rodovia de MS

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Três pessoas morreram em acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (14), na Perimetral Norte, em Dourados (MS). Maria de Lourdes Alves de Souza, 45, Manoel Firmino dos Santos, 75 e Humberto Mendes Pena estavam em veículo que colidiu de frente com uma carreta. Luis Felipe Benites também ocupava o carro, mas foi socorrido com vida e encaminhado para hospital no município. As informações são do Dourados News.

As vítimas estavam em um Pálio Weekend e faziam escolta a uma motocicleta de um amigo que havia apresentado problema na rodovia. O motociclista teria realizado ultrapassagem. Ao fazer a mesma manobra, o Pálio foi atingido de frente por caminhão que seguia na pista contrária.

Manoel seria o condutor do veículo que com o impacto foi arremessado para fora da pista.

A polícia esteve no local e apura os fatos.