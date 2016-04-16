Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cerca de 150 manifestantes que apoiam a saída da presidente Dilma Rousseff (PT) do comando do país protestam na Avenida Afonso Pena, no Centro de Campo Grande, desde às 9 horas deste sábado (15). Entre os que pedem o impeachment da presidente o discurso é um só: “vamos fazer a festa da vitória”.

A maioria dos que protestam nesta manhã é integrante do grupo Reaja Brasil, que até organizou viagens para acompanhar a votação na Câmara dos Deputados, que acontece amanhã, em Brasília.

Na Afonso Pena, os manifestantes adesivam carros e com bandeiras e palavras de ordem chamam atenção de quem passa pela avenida.

O autônomo Claudio Alves, de 52 anos, afirma que todos precisam ir para as ruas e que a aceitação dos campo-grandenses pela saída de Dilma está grande. “Eles pedem para colar o adesivo nos carros”.

Outro que participa do protesto e prevê uma “festa da vitória” neste domingo é o médico veterinário Alicio Mendes, de 78 anos. Com um cartaz com os dizeres “Cadeia Neles” em mãos, ele afirma que sempre lutou pela saída da presidente. “Amanhã nós vamos fazer a redenção”, completa.

A aposentada Tai Loschi, de 61 anos, também classifica o momento como histórico e conta que “agora é hora de acabar com a maior roubalheira do mundo”.

Amanhã os manifestantes montarão telão para os campo-grandenses acompanharem a votação dos deputados federais, no canteiro da Afonso Pena, onde hoje há acampamento.

Se a votação for favorável à saída de Dilma, deve haver carreata pelo centro de Campo Grande.