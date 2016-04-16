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Pouco antes de viajar à ilha grega de Lesbos para visitar um campo de refugiados, o papa Francisco se encontrou com o pré-candidato à Presidência dos EUA, o democrata Bernie Sanders.

Sanders estava no Vaticano para participar de uma conferência sobre justiça social. O encontro, que não estava planejado ocorreu na manhã deste sábado (16).

Reunidos na residência onde vive Francisco, os dois se falaram por apenas cinco minutos a discutiram a questão da moralidade na economia mundial

O político democrata elogiou o pontífice após o encontro. À rede ABC, Sanders disse que o papa é um grande homem. "Eu só quis transmitir-lhe a minha admiração pelo extraordinário trabalho que ele vem fazendo, levantando questões importantes para o planeta e para os bilhões de pessoas que vivem nele e defendendo a necessidade de moralidade nas finanças globais".

Em sua campanha, Sanders promete que, caso eleito, irá controlar o poder corporativo e melhorar a situação dos trabalhadores e dos norte-americano de baixa renda, que ele diz terem sido deixados para trás. O compromisso evoca as preocupações do papa.

O encontro acontece poucos dias antes da importante prévia democrata em Nova York, onde pesquisas mostram Sanders atrás de sua adversária, a ex-senadora Hillary Clinton.