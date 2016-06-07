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O que seria momento de visita acabou em confusão, na Santa Casa da cidade de Paranaíba. Por volta das 19h30min de ontem (6), rapaz, de 24 anos, chegou querendo visitar amigos que estavam internados, mas foi impedido e acabou promovendo o maior quebra-quebra.

De acordo com Boletim de Ocorrência, porteiro que trabalha no hospital disse que o rapaz chegou ao local pedindo informações sobre o estado de saúde de dois amigos. No entanto, por motivos não divulgados pela polícia, não teve a entrada autorizada.

Diante da recusa, o jovem chutou porta e causou dano na estrutura hospitalar. O caso foi denunciado à polícia e registrado como dano ao patrimônio público.