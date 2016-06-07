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Operação da Receita Federal, denominada Muro Alto, apreendeu mais de 1,5 tonelada de maconha em Mato Grosso do Sul. Além da droga, armas e munições também foram apreendidas ontem (6) em Ponta Porã.

De acordo com a Receita Federal, equipe de repressão aduaneira que atua na operação, em fiscalização no Posto Capey da Polícia Rodoviária Federal (PRF), viu quando dois carros fugiram sentido Ponta Porã quando viram o bloqueio policial.

Policiais e agentes iniciaram perseguição e abordou a caminhonete, que foi abandonada pelo motorista. Dentro do veículo foram encontradas 1.538 quilos de maconha e 13 quilos de haxixe.

O outro veículo foi abordado e foram apreendidas armas e munições, que seriam transportadas, junto com a droga, para a cidade de Goiânia (GO).

Condutor do veículo, que não teve identidade revelada, e os produtos apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal.