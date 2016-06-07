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O vereador Aguilera de Souza (PMDB), de Dourados, denunciou à polícia ter sido vítima de discriminação durante uma das sessões da Câmara, quando um cidadão gritou "até você, Índio?". Segundo ele, o homem falou em tom pejorativo, insinuando que o peemedebista não tinha condições intelectuais e culturais de exercer o mandato.

Na delegacia, Aguilera contou que o caso aconteceu depois de ele ter votado favorável à renovação da concessão da exploração de água e esgoto pela Sanesul, atual concessionária do serviço, por mais 30 anos.

Ofendido, o vereador acionou o advogado dele e foi até a delegacia da cidade, onde registrou um boletim de ocorrência por injúria.

Ele disse tem interesse no prosseguimento das investigações e reforçou que todas as sessões da Câmara são registradas por áudio e vídeo.

A identidade do homem já foi descoberta pela polícia e ele deve ser chamado para prestar esclarecimentos.