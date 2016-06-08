A caminho da casa do tio, jovem morre ao colidir em árvore

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Morreu por volta das 10h30 de hoje o motociclista Marcos Alex Gutierrez, de 27 anos. Ele perdeu o controle da direção depois de passar por um quebra-molas e colidir em uma árvore, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

De acordo com testemunhas, Marcos estava em uma Honda Titan e seguia pela Avenida Oceania. Ele perdeu o controle da direção depois de um quebra-molas. A força da colisão na árvore foi tamanha que a vítima morreu na hora.

Marcos estava a caminho da casa do tio, que mora a duas quadras do local onde houve a colisão. Abalado, Gerônimo Gimenez, de 55 anos, contou ao Portal Correio do Estado que Marcos era pai de um casal de filhos.

A perícia da Polícia Civil está no local e faz os primeiros levantamentos. O acidente será apurado pela 4ª delegacia de polícia.