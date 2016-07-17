Por causa de R$ 60, homem é espancado até a morte

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Edson José Alves dos Santos, 38 anos, foi espancado até a morte, ontem (16), em casa abandonada, que fica na Rua Manoel Murtinho, no Centro de Anastácio.

O autor do crime identificado como Luis Carlos Rocha, 34 anos, foi preso em flagrante e justificou ter cometido o assassinato por causa de R$ 60.

Policiais militares foram chamados ao endereço por meio de denúncia. Em vistorias no imóvel, que está abandonado, Edson foi encontrado morto em um dos cômodos, todo ensanguentado e com sinais de espancamento na cabeça. Encostado em parede, havia pedaço de madeira que fora utilizado no crime.

Nenhuma pessoa apresentou-se como testemunha. Policiais que foram ao local conheciam a vítima e suspeitaram que Luis pudesse estar envolvido no assassinato porque Edson e ele sempre estavam juntos.

Militares foram em busca do suspeito e o encontraram perto da rodoviária da cidade. Luis confessou ter sido o autor do assassinato e alegou que entregou a Edson seis canetas artesanais para que ele vendesse ao preço de R$ 10, cada uma.

No entanto, quando foi receber o dinheiro, Edson disse que havia perdido todo o dinheiro.