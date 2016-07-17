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Briga entre moradores do Condomínio Residencial Leonel Brizola, no no Jardim Leblon, em Campo Grande, mobilizou dezenas de pessoas que vivem na região e deixou homem de cerca de 40 anos com vários ferimentos na cabeça. Moradores reclamaram que as discussões e brigas são constantes.

A confusão aconteceu perto das 10h30 de hoje. Dois vizinhos passaram a discutir, um deles foi empurrado e caiu no chão. Foi então que o outro pisou várias vezes na cabeça da vítima. O agressor teria mudado para o residencial há menos de um mês.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a pessoa agredida para a Santa Casa. Não foi divulgada a identidade desse homem. O Portal Correio do Estado foi ao local e moradores informaram que a vítima chama-se Alexandre, mas não souberam dar mais detalhes.

A briga teria começado por conta de drogas, mas a informação não foi confirmada. Até o momento que a reportagem ficou no local, a Polícia Militar não tinha chegado.

Luís Roberto Pereira, de 24 anos, mora no residencial há algum tempo e lamentou que é constante as brigas. "Aqui tem isso direto. É só mais uma cena que o pessoal vê de muitas outras. E nem acho que vai acabar com essa briga de hoje", reconheceu.

O suspeito das agressões, que estava com uma chave de fenda na mão, fugiu quando testemunhas chamaram os Bombeiros. Ninguém apartou a briga porque ficou com medo de também ser agredido. Alguns moradores do condomínio tentavam encontrar esse agressor na manhã de hoje.

INAUGURADO RECENTE

Os Residenciais Leonel Brizola I e II foram entregues para moradores em dezembro de 2014. Eles foram construídos dentro do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida.

Os condomínios tem 272 apartamentos, cada um de 42 metros quadrados, e o custo para construção deles foi de R$ 14 milhões, com recursos da União e dos governos estadual e municipal, segundo a assessoria de imprensa da Agência Municipal de Habitação (Emha).