Sensação de temperatura negativa aconteceu em 8 cidades do Estado

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Análise da temperatura no Estado feita pela Uniderp com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) indicou que Bela Vista e Ponta Porã registraram a menor sensação térmica entre a madrugada e a manhã de hoje.

Nos dois municípios, o frio chegou a -7ºC, com ocorrência de geada. Negativo também ficou a sensação em Amambai (-6ºC), Dourados (-3ºC), Itaquiraí (-2ºC), Rio Brilhante (-1ºC), Sete Quedas (-5ºC) e Mundo Novo (-4ºC). Em Campo Grande, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indicou que a sensação térmica chegou a -1ºC, mas esses dados não foram computados pela Uniderp.

O gráfico indicou que geada atingiu 10 cidades de Mato Grosso do Sul nesta madrugada: Amambai, Bela Vista, Dourados, Itaquiraí, Ivinhema, Juti, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia e Mundo Novo.

"A umidade mínima entre hoje e ontem (16) subiu muito e permitiu a formação das geadas. A sensação térmica foi terrível no sul do Estado", informou Natálio Abrão, da Estação Meteorológica da Uniderp.

Em um mapa feito pela Uniderp onde constam 29 cidades, apenas duas registraram temperatura mínima acima dos 10ºC nesta madrugada. Corumbá teve 12ºC e Sonora, 10,5ºC.

Os ventos mais fortes foram registrados em Corumbá, com 52,2 km/h, Paranaíba (52,9 km/h) e Ponta Porã (49,3 km/h).