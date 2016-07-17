Três Lagoas está contratando mais de 200 pessoas por mês

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Mais de 200 pessoas são contratadas para atuar no setor da construção civil mensalmente em Três Lagoas.

A média é baseada nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontou um saldo positivo de 312 novas vagas no segmento somente no mês de maio.

Ainda segundo o levantamento mensal, de janeiro a maio deste ano, foram 1.049 empregos criados no estoque e, nos últimos doze meses, o saldo chegou a 1,5 mil novas vagas.

O resultado deve-se, principalmente, ao processo de ampliação das duas fábricas de celulose existentes em Três Lagoas, Fibria e Eldorado Brasil, e a expectativa é que se mantenha em uma linha crescente até 2018.

*Leia reportagem, de Rosana Siqueira e Renata Prandini, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.