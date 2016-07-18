Agepen começa a usar câmeras para evitar entrada de drogas em presídio

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A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) tentará diminuir a entrada de drogas no Estabelecimento Penal Máximo Romero, de Jardim. Foram instaladas câmeras que permitem zoom e com alta definição para identificar suspeitos.

O sistema de monitoramento começou a funcionar há menos de um mês. De acordo com os agentes penitenciários, a vigilância está mais consistente com as câmeras.

“Pelo monitor, tudo é acompanhado por um agente penitenciário e as informações ainda ficam gravadas em um disco rígido, caso sejam necessárias averiguações futuras”, disse o diretor do sistema prisional, Ramão Dário Ricardi.

Os aparelhos de segurança também tentam minimizar a falta de efetivo na unidade para realizar a vigilância.

“Agora, com as câmeras de monitoramento, a segurança fica melhor assegurada, embora o momento da instituição seja delicado pela falta de servidores em todos os presídios do Estado” afirmou o diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia.