Agricultor é multado em R$ 10 mil por exploração ilegal de madeira

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Proprietário rural, 47 anos, foi multado em R$ 10.450 mil por exploração ilegal de madeira. O flagrante aconteceu na tarde de ontem (17), no assentamento Uirapuru, em Nioaque. Além da multa, o infrator responderá por crime ambiental, que prevê pena de até dois anos de reclusão.

Agricultor que é morador do município, realizava a construção de um mangueiro para gado em seu lote, utilizando uma grande quantidade de madeira explorada sem autorização ambiental. Foram apreendidos 20 palanques de aroeira, tábuas e postes de angico e bálsamo, todas são espécies em extinção e protegidas por lei.

As atividades no local foram interditadas pela Polícia Militar Ambiental (PMA).