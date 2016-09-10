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Diante do crescente movimento de traficantes em rodovias e estradas vicinais, especialmente daqueles que tentam usar o estado para levar drogas para as regiões norte e nordeste do País, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás está reforçando o policiamento nas área de divisas, a fim de barrar carregamentos de maconha e cocaína que saem de Mato Grosso do Sul. Pelas facilidades de circulação em municípios sul-mato-grossenses, a Região Sudoeste de Goiás acaba sendo considerada uma rota do tráfico internacional. Ontem, por exemplo, a Polícia Federal realizou operação contra uma quadrilha de traficantes que agia no eixo Mato Grosso do Su/Goiás/Distrito Federal.

De acordo com as informações, entorpecentes que saem do Paraguai e entram no Brasil por meio de rodovias de Mato Grosso do Sul avançam para dentro de Goiás, num percurso que inclui estradas vicinais até chegar, por exemplo, às BRs 158, 364 e 060 para abastecer Goiânia, Brasília e até o sudeste brasileiro.

(*) A reportagem, de Thiago Gomes, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.