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Moradores das Avenidas 2 e 7, no Bairro Nova Campo Grande, na Capital, estão indignados com o lixo acumulado no local há aproximadamente 10 dias.

Ao Portal Correio do Estado, uma leitora, que preferiu não se identificar, contou que neste mês equipes da Solurb, empresa responsável pela coleta de lixo e limpeza da cidade, e da Prefeitura de Campo Grande realizaram a limpeza nos canteiros do bairro durante três dias.

O fato seria normal, mas o problema é que o lixo recolhido está acumulado na rua e ainda não foi recolhido.

“Certo dia vieram patrolas da prefeitura limpar as ruas e jogaram todo entulho, com sujeira e até objetos que acumulam água, aqui no canteiro”, reclamou a moradora, que pediu para não ser identificada.

Indignada com o descaso do poder público, a leitora alega que aguarda a prefeitura terminar de realizar a limpeza do local.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura para saber quando deve ser recolhido o entulho. Como o funcionamento do órgão é de segunda a sexta-feira, o retorno só deve ser dado durante a semana.

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