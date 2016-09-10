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Mulher de 34 anos foi detida na manhã de hoje depois de mentir para a polícia que foi assaltada. A farsa foi descoberta porque testemunhas encontraram a vítima aparentemente embriagada próxima à Uniderp Agrárias, saindo de um veículo que colidiu em uma árvore.

Em depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, a moça relatou que teve seu veículo roubado. Agentes da Polícia Civil foram a campo investigar o caso e encontraram um automóvel Peugeot 207, colidido contra um tronco.

Um vigilante que trabalha na faculdade ao lado do local do acidente disse aos policiais ter visto uma mulher saindo do carro, segurando uma garrafa de bebida, andando de um lado para outro.

A polícia entrou em contato com a denunciante do suposto roubo e pediu que ela voltasse à delegacia. Em um novo interrogatório, ela confessou que colidiu o carro em árvore e afirmou que foi obrigada a mentir em depoimento. Ela não deu os motivos que a forçaram mentir.

Além do crime de comunicação falsa, ela será indiciada por abandonar o local do acidente.