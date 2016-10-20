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Direito de resposta do candidato a prefeito Marquinhos Trad (PSD) terá de ser veiculado na página do Facebook da candidata Rose Modesto (PSDB) porque a Justiça entendeu que ela mentiu em propaganda eleitoral veiculada na TV e também publicada na internet.

A juíza da 8ª zona eleitoral Eucelia Moreira Cassal decidiu ontem sobre pedido de resposta solicitado pela equipe de Marquinhos.

Conforme o pedido, Rose veiculou vídeo na página, no último dia 12, que afirmava que Marquinhos havia desrspeitado mulheres e a própria candidata ao avaliar linguajar dela como de “beira de bar, de fundo de boate”.

Na avaliação da juíza, houve indução do eleitor ao erro e, por isso, o direito de resposta foi concedido. Marquinhos fará um vídeo em resposta, que deverá ter até 1 minuto de duração, e a publicação deverá permanecer no Facebook de Rose até o dia 29 de outubro.

A juíza ainda decidiu que a publicação da candidata seja retirada do ar e se isso não acontecer a página pode ser suspensa e a candidata condenada a pagar multa de R$ 50 mil por dia. A reportagem não encontrou o vídeo na página de Rose e tudo indica que a publicação já tenha sido excluída.