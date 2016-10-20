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O temporal que chegou em Campo Grande por volta das 16h20 com ventos moderados causaram alguns estragos. Em menos de meia hora, pelo menos uma árvore caiu e atingiu dois carros no Mercadão Municipal, no Centro da Capital.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou que os ventos atingiram velocidade de 37 km/h.

Não havia ninguém dentro dos veículos, mas os danos causados foram grandes. Valdeir Holsback, 40 anos, viu sua caminhonete Silverado toda danificada. Ele é representante comercial e estava no Mercadão para atender clientes. A caminhonete não tem seguro e Valdeir disse que pode acionar a Justiça para tentar receber reembolso pelos estragos.

O outro veículo atingido pela árvore foi uma van escolar. O motorista e proprietário preferiu não se identificar e disse que estava prestes a entrar no carro. Uma mulher e duas crianças estavam com ele. "Foi um grande susto. É um veículo de trabalho e não tenho seguro", disse.

A chuva só começou por volta das 16h40 e Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal estão de prontidão.

Outro problema foi registrado no Portal Caiobá, na Rua Cachoeira do Campo. Uma árvore não suportou o vento e interditou a via. Bombeiros foram deslocados para realizar o corte.