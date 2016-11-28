Morador de MS é assassinado em frente de tabacaria no PR

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Flávio Henrique Macedo de Oliveira de 33 anos, foi assassinado na noite de ontem (27) em frente a uma tabacaria, no centro de Umuarama (PR).

Segundo o Site Dourados News, o homem era morador de Naviraí e estava a passeio com amigos em frente a uma tabacaria da cidade, onde dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima, quando o garupa da moto desceu e atirou diversas vezes contra Flávio.

A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros , mas já estava sem vida e foi encaminhada direto para o Instituto Médio Legal (IML).

Após isolar o local a polícia encontrou dez capsulas de calibre 9 milímetros no chão, o crime será investigado.