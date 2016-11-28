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Motorista de 42 anos foi preso pela Polícia Federal por tráfico de drogas depois de ser flagrado transportando 2 toneladas de maconha escondidas em meio a uma carga de milho.

O flagrante aconteceu na MS-164, próximo a Ponta Porã, no sábado (26). A operação foi divulgada somente hoje. A droga seria levada para Santos, no litoral paulista.

Os policiais federais receberam denuncia anônima de que havia um veículo com grande quantidade de entorpecente “maquiado” com a uma carga.

A carreta, com placas da cidade de São Paulo, foi abordado e durante a fiscalização foi encontrado um saco da droga. O veículo foi levado para a sede da empresa que pertencia à carreta para poder retirar a soja.

Durante o descarregamento, os fardos de maconha foram caindo e quando questionado, o condutor disse que havia recebido a carreta já carregada na linha que divide Brasil e Paraguai e receberia R$ 15 mil pelo transporte, sendo que já havia recebido R$ 10 mil adiantado pelo serviço.

Caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã, que continuará as investigações para tentar identificar o dono do carregamento.