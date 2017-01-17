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Incêndio em palha de canavial em propriedade rural atingiu e destruiu dezenas de barracos de trabalhadores sem-terras que estavam acampados na fazenda, na tarde de hoje, em Dourados.

De acordo com o site Dourados Agora, canavial pertence a Usina São Fernando, que cedeu caminhão pipa e funcionários para auxiliar trabalho do Corpo de Bombeiros. Chamas foram apagadas por volta das 14h.

Chamas atingiram o acampamento sem-terra e um dos moradores que teve barraco destruído, Vasilton Elias, disse que acredita que o incêndio ocorreu de forma intencional.

“Sei que querem tirar a gente daqui [fazenda], mas vamos resistir”, disse ao Dourados Agora.

Na fazenda, localizada entre o rodoanel e a BR-463, já cerca de 400 famílias assentadas. Propriedade está ocupada desde outubro do ano passado.