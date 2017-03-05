Por ciúme, jovem é executado com oito tiros em festa na piscina

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Caio Eduardo Fernandes Martins, 23 anos, foi executado durante festa na piscina, em Maracaju. Ele conversava com namorada de outro rapaz que, por ciúmes, atirou oito vezes contra ele.

Eram 4h50. A vítima se divertia em festa, no Bairro Giazone Olegário de Lima, quando foi surpreendida pelos disparos que atingiram seu tórax, costas e perna.

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, Caio morreu a caminho do hospital da cidade. O caso foi registrado como homicídio simples e policiais civis ainda buscam o autor do crime.