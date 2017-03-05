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Para vingar violência doméstica, mulher de 36 anos despejou água fervendo sobre seu companheiro em Ponta Porã. A vítima, que dormia no momento, teve queimaduras de primeiro e segundo grau.

Juntos há três meses, conforme boletim de ocorrência, o casal tinha brigas frequentes. A vingança, no entanto, veio depois de a mulher ter sido agredida com socos na face, ontem, no meio da rua.

Ela esperou, então, o marido de 55 anos adormecer para esquentar quatro litros de água e despejá-los sobre ele. Um vizinho ajudou a socorrê-lo, enquanto ela acionou a polícia para confessar o crime.

Ao se apresentar espontaneamente, segundo o delegado plantonista Patrick Linares da Costa, prisão em flagrante se tornou dispensável.

No registro policial, por lesão corporal dolosa, o casal consta como vítima e agressor. O homem permanece internado na área vermelha do Hospital Regional de Ponta Porã, enquanto a mulher apresenta lesões na boca.