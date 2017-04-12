Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Homem de 33 anos foi preso em flagrante no último domingo (9) estuprando criança de 9 anos na Rua São Ramão, em Porto Murtinho. Autor foi surpreendido por moradores praticando o ato e alegou que estava embriagado.

De acordo com informações do Porã News, moradores presenciaram o ato e informaram imediatamente a polícia e o conselho tutelar para resgatar a criança. O menino foi acompanhado de um responsável até a delegacia para comunicar o ocorrido.

O autor foi preso por estupro de vulnerável e alegou a polícia que não conhecia a criança. No ato da prisão , o homem estava visivelmente embriagado.