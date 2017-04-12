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Idosos de 74 anos morreu na Santa Casa depois de cair na rua e bater a cabeça no meio fio, na manhã de hoje, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima transitava pela rua da Divisão, no bairro Parati, quando sofreu a queda.

Ele foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, onde foi medicado e recebeu alta por volta das 2h30.

Aproximadamente 9h, vítima passou mal novamente e foi encaminhado pelo Samu até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga como morte a esclarecer e será investigado.