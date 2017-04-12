Implantação de asfalto na MS-258 deve ser entregue em outubro

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Pavimentação da MS-258, em Sidrolândia, deve ser entregue em outubro deste ano pelo governo do Estado.

Conhecida como Capão Seco, a região da obra é um polo agrícola em expansão e distante 55 km de Campo Grande. Ali também está o Assentamento Eldorado, com cerca de três mil pequenos produtores rurais. Os 28 Km em obras é orçado em R$ 23,7 milhões.

Segundo informações da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), o asfalto vai reduzir em até 100 km o transporte da produção aos centros de beneficiamento, integrando a rodovia a um corredor formado pela BR-060, BR-163 e ainda a MS-455, MS-162 e MS-466, que demandam a Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Rio Brilhante, Maracaju e Nova Alvorada do Sul.

Segundo o secretário de obras do Estado, Marcelo Miglioli, “queremos chegar à BR-267, cuja integração também beneficiará o turismo e atração de novos empreendimentos à região”, disse. Para o primeiro semestre do próximo ano deve começar a execução do segundo trecho da MS-258, que compreende 22 km entre o entroncamento com a MS-455 e a BR-163.