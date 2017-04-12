Jovem é ferido com tiro nas nádegas ao tentar fugir da polícia

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Jovem de 21 anos ficou ferido depois de ser atingido por tiro nas nádegas ao tentar fugir da polícia no Bairro São Bento, em Sidrolândia. O fato aconteceu na noite de ontem (11).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulha de rotina na região quando foi avisada que havia dois jovens suspeitos em uma motocicleta rondando o local. Os policiais tentaram abordar a dupla, mas ela não obedeceu a ordem de parada e fugiu do local.

Durante perseguição policial, no final da rua o condutor da motocicleta e o passageiro tentaram pular uma cerca com a moto em movimento, mas a motocicleta acabou enroscando na cerca e a dupla caiu no chão. O passageiro ficou deitado e foi imobilizado por um dos policiais. O condutor da moto fugiu, e conforme boletim, trocou tiros com os policiais e acabou sendo atingido nas nádegas.

O jovem recebeu atendimento médico no local, mas devido aos ferimentos foi encaminhado até o hospital de Campo Grande. O passageiro que estava na moto, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Sidrolândia para demais procedimentos. No local foram encontrados uma arma de fogo, várias munições e a motocicleta utilizada na tentativa de fuga era produto de roubo.