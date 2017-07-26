Em fim de mandato, Bernal criou 'clube de vantagens'

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Os servidores municipais concursados ficaram sem reajuste no ano passado, entretanto, um seleto grupo de ocupantes de cargos de confiança do ex-prefeito Alcides Bernal mais que dobrou os ganhos durante os últimos meses de sua gestão.

Conforme denúncia feita ao Ministério Público do Estado (MPE), investigada pela 30ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, as remunerações foram concedidas a cerca de 18 pessoas que já não ganhavam pouco.

O alto escalão da gestão estaria incluso no “plano de carreira especial” criado meses antes das eleições municipais de 2016.

Conforme a denúncia, o esquema era feito de forma a burlar o estatuto do servidor municipal e permitia o pagamento indiscriminado de benefícios a estes servidores.

Dados disponíveis no Portal da Transparência comprovam mudanças substanciais nas remunerações justamente durante o período em que ocorria negociação salarial com os demais servidores.

Entre os que apresentaram saltos mais representativos nos valores recebidos estão o ex-secretário municipal de Saúde Ivandro Fonseca e o ex-secretário de Administração e então presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) Ricardo Ballock.

*Leia reportagem, de Tainá Jara, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.