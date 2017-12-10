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O homem de 35 anos, identificado como Samir Souza Oliveira, de 35 anos, está no setor de ortopedia da Santa Casa aguardando uma cirurgia. Conforme a assessoria de imprensa do hospital, a vítima teve uma fratura no braço. Ele foi atropelado na manhã deste sábado (9) enquanto lavava calçada.

Além de Samir, Lucas de Vasconcelos Cardoso, de 22 anos, também foi atropelado, passou por atendimento, mas teve alta ontem. Ambos estavam na calçada de uma residência na rua Evelina Selingardi, bairro Parque Lageado.

O motorista, de 24 anos, foi preso e estava embriagado no momento do acidente. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o condutor estava sozinho no carro quando atingiu as vítimas.

Polícia Militar foi acionada e, em conversa com o motorista, policiais notaram que ele estava com olhos avermelhados e odor etílico. Teste de alcoolemia deu resultado de 0,51 miligramas de álcool por litro de sangue, confirmando a embriaguez. Limite máximo para não ser preso é de 0,3 mg/l.

Além disso, motorista tem carteira de habilitação apenas de categoria A e veículo, que estava com o licenciamento vencido, foi apreendido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Suspeito disse aos policiais que no momento do acidente as vítimas estavam na via e não na calçada. Não há informações se ele estava em alta velocidade e circunstâncias do acidente serão investigadas.

Vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas à Santa Casa.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga e motorista foi autuado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, falta de permissão ou habilitação para dirigir e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.