Ladrão furta celular de mulher que estava em ônibus lotado

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Na tarde desta sexta-feira (23), uma mulher de 39 anos foi vítima de furto qualificado dentro de um coletivo linha 308/Santa Emília.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima adentrou no coletivo no terminal Bandeirantes e ao descer do ônibus na Avenida Gunter Hans verificou que sua bolsa estava aberta e que subtraíram o seu celular de dentro da mesma.

A vítima informou também que o coletivo estava lotado. O delegado da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), Enilton Pires Zalla, alertou que as pessoas não se atentam no transporte coletivo.

"O fato do coletivo estar lotado dificulta ainda mais a identificação e geralmente as pessoas ficam desatentas no transporte coletivo". O caso será identificado pela Polícia Civil.