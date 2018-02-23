Mulher de 22 anos foi agredida com socos no rostos pelo marido, de 32 anos, por não ter lavado a roupa. Caso aconteceu no fim da manhã de hoje em Caarapó.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem chegou do trabalho e reclamou que a esposa não havia lavado a roupa. Ela alegou que não fez a tarefa doméstica porque estava cuidando das crianças e fazendo o almoço.
O marido não gostou da justificativa e desferiu um soco no rosto da mulher. Para se defender, ela pegou uma panela, o golpeou na cabeça e correu para a rua, onde acionou e ficou aguardado a Polícia Militar.
Quando os policiais chegaram, o homem saiu da casa e acampanhou os policiais espontaneamente. Ele e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como vias de fato, vioência doméstica, e será investigado.