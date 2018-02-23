Motociclista vai fazer retorno e morre ao cair embaixo de caminhão

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Motociclista de 37 anos, que conduzia uma YBR 150 cc, morreu na tarde desta sexta-feira (23) ao ser atingida por carreta Volvo. O acidente foi na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande, perto de um retorno, quase em frente à empresa Matsuda.

A vítima teve a cabeça esmagada pela carreta. Uma das suspeitas para ocorrer a tragédia é que a mulher faria o retorno junto com o caminhão, mas uma das rodas teria a atingido.

Ambos os veículos seguiam sentido bairro-Centro e o motorista da carreta informou para policiais militares do Batalhão de Trânsito que pretendia fazer o retorno para seguir sentido Cuiabá. O homem, de 57 anos, estava muito abalado e não quis dar entrevista

A perícia criminal foi acionada para fazer levantamentos que devem indicar os motivos do acidente. Segundo a PM, o trânsito de caminhões naquele trecho é permitido.

Parte da Cônsul Assaf Trad precisou ser interditada no trecho e por conta disso o trânsito estava lento na região.