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Rapaz de 20 anos, funcionário de uma empresa de extintores, ameaçou o patrão depois de ser repreendido por mexer no celular durante o horário de trabalho, em Chapadão do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, funcionário chegou ao local de trabalho visivelmente embriagado. O patrão percebeu a situação, mas achou que o rapaz se recuperaria logo e deixou que ele ficasse no local.

Pouco tempo depois, o rapaz começou a mexer no celular e o patrão foi chamar a atenção do empregado, pois as normas da empresa proíbem o uso de celular em serviço. O funcionário se negou a parar de usar o aparelho e inicou-se um discussão entre os dois.

Uma outra funcionária do local tentou apaziguar a situação e foi empurrada pelo rapaz. Empresário disse então que conversaria com os pais do empregado, momento em que foi ameaçado pelo rapaz, que disse: “Vou chamar uns amigos meus e vou arrebentar tudo aqui”.

Por conta da ameaça, o proprietário da empresa procurou a Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência por temer que o rapaz cumpra o prometido, já que ele tem “más companhias”. Caso será investigado.