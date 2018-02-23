Um homem de 25 anos foi flagrado, ontem (22), com uma Toyota Hilux roubada no estado do Paraná no mês de janeiro, na cidade de Nova Andradina. A informação inicial foi divulgada pela delegacia de Batayporã, que recebeu a informação da chegada do veículo no porto de São José, com um ocupante em atitudes suspeitas.
Segundo apurado pelo site Nova News, os policiais investigaram a corrência, por meio de uma denúncia anônima, que informou o trajeto do motorista e veículo. Munido de tais informações, policiais de Batayporã montaram uma barreira policial na estrada do 'Cascalho' e aguardaram o suspeito se aproximar.
Ao avistarem a caminhonete Hilux, de cor branca e placas OUN-5876, os policiais iniciaram perseguição ao suspeito pelas estradas rurais que rumou sentido a cidade de Taquarussu.
Em ato contínuo, as Polícias Militar de Batayporã, de Taquarussu e de Nova Andradina, além da Polícia Civil de Nova Andradina, foram acionadas para ajudarem na perseguição e impedirem a fuga do suspeito.
Após deflagrar a perseguição, o suspeito foi capturado na cidade de Nova Andradina após abandonar o veículo e tentar fugir a pé pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, saída para Taquarussu.
Segundo a ocorrência, ele foi impedido de fugir por populares que utilizaram de força física para contê-lo e imobilizá-lo, enquanto os militares fechavam o cerco, sendo em seguida algemado e conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, juntamente com o veículo.
Checando a procedência do veículo, a polícia constatou que a caminhonete seria produto de roubo na cidade de Joaquim Távora (PR) no último dia 02 de janeiro de 2018, bem como suas placas originais seriam AYS-2852.
O jovem preso na ação responderá pelo crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.