Após chuvas, nível do rio Aquidauana cai, mas Defesa Civil se mantém em alerta

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O rio Aquidauana subiu no final de semana e chegou a atingir 6,62 metros por conta das chuvas, porém, a água voltou a baixar. De acordo com Mário Ravaglia, coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, o nível nesta manhã estava em 6,13 metros e a tendência é de que continue diminuindo, já que não há previsão de chuva hoje para a região.

Em fevereiro, o município foi acometido pela segunda maior cheia da história, ocasião em que o nível da água superou os dez metros, deixando mais de 600 pessoas desabrigadas, principalmente ribeirinhos dos bairros Guanandy e Centro. 51 famílias foram levadas para abrigos da prefeitura e as demais para a casa de parentes. Todos receberam ajuda.

Ravaglia explica que, depois desta enchente, a prefeitura deixou todas as equipes de sobreaviso, para agir o quanto antes se o rio voltar a subir. Caso a água ultrapasse os 7,80 metros, agentes vão às ruas para cadastrar famílias em áreas de risco e providenciar o resgate. Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar auxiliam no apoio.

"Tivemos fortes chuvas no final de semana. Na Sexta-feira Santa à noite choveu muito, assim como no domingo à tarde. Foram quase 100 milímetros em menos de 48 horas, isso sem contar as áreas dos distritos. Estamos com as equipes de prontidão e temos três abrigos preparados para receber as famílias, mas acredito que desta vez não será preciso".

