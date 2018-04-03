Gerson Figueiredo de Oliveira, 58 anos, foi morto após ser esfaqueado no pescoço e peito pelo próprio irmão, de 57, após briga entre eles na tarde desta terça-feira (3), em Dourados.
Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 13h. Édson Figueiredo de Oliveira foi buscar ajuda em um hospital da cidade completamente sujo de sangue e machucado. No local, confessou o ato.
O suspeito seguiria internado no hospital até o início da noite, quando seria encaminhado a 1ª Delegacia de Polícia Civil local após receber alta médica.
A motivação do crime ainda é apurada, mas amigos da família relatam que os dois irmãos brigam desde a noite de segunda-feira (2), por conta de de um imóvel. A vítima cobrava o autor pelo aluguel não pago de um cômodo na casa onde moravam. O caso deve ser registrado como homicídio qualificado.