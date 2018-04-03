Campo Grande amanhece com nevoeiro e a previsão é de chuva para hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Campo Grande amanheceu com nevoeiro nesta terça-feira, e a previsão é de chuva para o restante do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo será de nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A mínima será de 21°C e a máxima de 26°C.

Em todo o Mato Grosso do Sul, o dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Centro, Oeste e Norte. Nas demais regiões o tempo será parcialmente nublado com possibilidade de chuvas à tarde. Em Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã, o dia será parcialmente nublado.

